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Иван Голунов: «Мне не кажется правильным, что все должны заниматься расследованием дворца Путина»

Новости. Общество
15:51, 26 Июня 2021
фото: кадр с видео

Известный журналист-расследователь Иван Голунов провел онлайн лекцию в Петрозаводске в рамках летней неформальной конференции «Баркемп».

В Петрозаводск приехал известный журналист-расследователь Иван Голунов. По приглашению «Agriculture club» он выступил на интеллектуальном пикнике «Баркемп» с онлайн лекцией о независимой журналистике.

«Мне не кажется правильным, что все должны заниматься расследованием дворца Путина – все журналисты от Калининграда до Чукотки, - сказал Голунов. - Есть много других локальных вопросов, которые касаются нашей непосредственно жизни. И журналисты Карелии должны задаваться вопросами, а как у нас работает фонд капитального ремонта, которому мы платим в среднем, ну сколько – 600 рублей в месяц? Есть много других локальных вопросов. Когда мы обращаем внимание только на «аквадискотеку» и так далее, все, что происходит в остальном мире, на что мы не обращаем внимание, - все начинают действовать более безнаказанно. Поэтому мне кажется, что не нужно фокусироваться на одной теме. Это так же, как мем «во всем виноваты американцы». В том, что у нас в Кондопоге школьники ходят в деревянные туалеты, виноваты американцы. Нет, давайте обращать внимание и на какие-то проблемы, касающиеся нашей жизни, какие-то локальные проблемы».

Напомним, летом 2019 года полицейские подбросили наркотики Ивану Голунову. Журналист был задержан, но затем освобожден. Уголовное дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Пять бывших полицейских, подбросивших наркотики репортеру, были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-06-26 17:28:46
Заштатные пуканы трещат. Кира не хватает.
Вепс
2021-06-26 16:52:36
Секта Свидетелей Дворца Путина. Ксендзы охмуряют неокрепшие души карел.
наташка
2021-06-26 16:35:48
Даже внешне неприятны.
театральный критик
2021-06-26 16:24:40
Лишь бы не работать. Потом эта бабуля в кедах будет громче всех визжать, что ей пенсию не дают :)
медиаюрист
2021-06-26 16:07:09
Либероидное сборище бездельников.
Гость
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