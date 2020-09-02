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Иван Ургант побывал этим летом в Карелии

Новости. Общество
09:07, 03 Сентября 2020
фото: © "Первый канал"
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Об этом телеведущий рассказал в интервью ТАСС.

В честь выхода нового сезона "Вечерний Ургант" Иван дал большое интервью ТАСС.

Ургант рассказал, по какому принципу зовет гостей в студию, придет ли на программу Ширвиндт и когда выйдет проект "Страна, которую так и не открыли". Кроме того, телеведущий признался, что этим летом побывал в Карелии и остался под большим впечатлением.

"С семьей поехал путешествовать по ближайшему Подмосковью и Ленинградской, Ярославской, Владимирской областям. Далеко не забирался, на Алтай не ездили, на Камчатку не летали и по Енисею не сплавлялись. И тем не менее присоединюсь к общим восторженным восклицаниям. Скажу, что очень красиво, очень интересно, очень здорово мы провели это лето. Конечно, мне не хватило моря. Но Карелия меня потрясла, невероятная красота. Буду ставить эти маршруты в свои дальнейшие планы. Даже когда границы откроют", – рассказал Иван.

Напомним, летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова, Марина Александрова, Екатерина Копанова, биатлонист Матвей Елисеев и другие.

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