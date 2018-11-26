Иван Ургант решил оформить отношения с известным актером

Об этом Ургант рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Иван Ургант опубликовал фотографию, на которой запечатлен с популярным комедийным актером Сергеем Светлаковым, и написал, что они "решили оформить отношения". Пользователи Сети бурно отреагировали на сообщение шоумена, пишут "Дни.ру".



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Мужчины облачены в классические смокинги и запечатлены на фоне белой с золотой отделкой двери. Ургант и Светлаков стали ведущими вручения престижной музыкальной премии "Золотой граммофон".