Иван Ургант решил оформить отношения с известным актером

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Об этом Ургант рассказал в своем аккаунте в Instagram.
Иван Ургант опубликовал фотографию, на которой запечатлен с популярным комедийным актером Сергеем Светлаковым, и написал, что они "решили оформить отношения". Пользователи Сети бурно отреагировали на сообщение шоумена, пишут "Дни.ру".
Мужчины облачены в классические смокинги и запечатлены на фоне белой с золотой отделкой двери. Ургант и Светлаков стали ведущими вручения престижной музыкальной премии "Золотой граммофон".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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