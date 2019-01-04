Иван Ургант выложил в Сеть странное фото

Телеведущий на фото предстал в новом образе.

На снимке он предстал перед публикой полностью лысым, пишут "Дни.ру".

Иван Ургант даже в новогодние праздники продолжает удивлять, смешить и эпатировать своих поклонников. В очередной раз он буквально взорвал сеть, опубликовав всего одну фотографию.

На снимке ведущий держит в руках голубой велосипед.



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"Ну,Наташка! Представляете, ждал меня под елкой...настоящий #голубойургант. С Новым Годом! Вы самые внимательные и лучшие! Я быстро...", – подписал он фотографию.