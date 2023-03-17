Пандемия ковида помешала приезду в Карелию британского телеведущего Джереми Кларксона

Пресс-секретарь главы республики рассказала о формировании положительного образа региона.

Власти Карелии рассчитывали пригласить в республику известного британского телеведущего Джереми Кларксона для съёмок своих программ, и сторонам даже удалось достичь предварительных договорённостей. Однако, по словам пресс-секретаря главы региона Марины Кабатюк, этим планам помешала пандемия коронавирусной инфекции.



Марина Кабатюк оказалась одним из участников «интеллектуального стендапа», организованного 17 марта креативным сообществом Петрозаводска CreatePtz для обсуждения медиа-образа Карелии. Как призналась губернаторский пресс-секретарь, республиканские власти заинтересованы в формировании этого положительного образа, и поэтому хотели привлечь в республику известных журналистов и блогеров. Однако сейчас приезд Джереми Кларксона Марина Кабатюк считает маловероятным.