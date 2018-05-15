Из девяти кандидатов в Почетные граждане Петрозаводска выбрали двоих

Окончательное решение будет принято на сессии Петросовета.

Комиссия по присвоению звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" определила двух человек, чьи кандидатуры будут вынесены на сессию Петросовета. Заседание комиссии состоялось сегодня, 15 мая, в администрации карельской столицы.

Перед членами комиссии выступили представители общественных организаций и учреждений, выдвинувших девять претендентов на почетное звание. Каждый представил своего кандидата, рассказав о его или ее главных достижениях и вкладе в развитие Петрозаводска, республики и страны.

На соискание почетного звания были выдвинуты:

Алексей Михайлович Варухин, художник, архитектор;

Виктор Леонидович Дмитриев, президент морского клуба "Полярный Одиссей", председатель Карельского отделения Общероссийского движения поддержки флота, член Русского географического общества;

Вячеслав Иванович Кашин, первый заместитель председателя Совета ветеранов Республики Карелия, экс-депутат Петросовета;

Юрий Станиславович Кондратюк, заместитель руководителя регионального исполкома "Офицеры России" в Республике Карелия, председатель Совета ветеранов боевых действий Карельского регионального управления инкассации, заместитель председателя Карельского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство";

Таисия Федоровна Кулишова, председатель ПОО "Многодетная семья";

Александр Валерианович Петровский (посмертно);

Светлана Андреевна Пушкина, редактор художественного вещания ООО "Телестанция "НКМ";

Маина Ивановна Савельева, педагог дополнительного образования Дома творчества детей и юношества № 2;

Бадри Отарович Топурия, художник, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета.

Выслушав представителей общественных объединений, члены комиссии приступили к тайному голосованию. Необходимое число голосов по его итогам набрали Вячеслав Кашин (девять голосов) и Светлана Пушкина (восемь голосов). Именно их кандидатуры будут направлены на утверждение главы города. Окончательное решение о присвоении звания примут депутаты Петросовета.

С 2018 года помимо традиционной ленты обладателям звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" будет вручаться нагрудный знак. Он представляет собой фигурный геральдический щит золотистого металла с рельефными бортиками, на котором изображен герб города. Щит увенчан муниципальной короной с положенной накрест за ней мечами и окружен лентой с рельефной надписью: "Почетный гражданин". Положение о нагрудном знаке было утверждено на сессии Петрозаводского городского совета 20 декабря 2017 года.