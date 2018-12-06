Из двух горящих домов в Петрозаводске спасли 8 детей

Пожары произошли в минувшую среду на Вытегорском шоссе и улице Березовой аллеи, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.08 на ул. Березовой аллеи, 25 произошел пожар в жилом доме. Пожар ликвидировали в течение 12 минут. В результате повреждена стена мусоросборной камеры в первом подъезде на площади 5 кв м.

Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Виновный, ущерб устанавливаются. Погибших нет. Спасено 11 человек, из них двое – дети.

В 18.56 частный жилой дом загорелся на Вытегорском шоссе, 7. В 19.15 огонь потушили. В результате повреждены стена и перекрытие в помещении мастерской на площади 1кв м.

Причина – неправильное устройство и эксплуатация печи и дымохода.

Виновный, ущерб устанавливаются. Погибших нет. Спасено 8 человек, среди них 6 детей.