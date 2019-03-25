Из горящего дома в Карелии спасли ребенка

Пожар произошел поздним вечером 24 марта в Пудоже, эвакуированы 8 человек, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.54 пожарно-спасательное подразделение Пудожского района привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Полевая 2-ой квартал, 33. В 00.23 пожар ликвидирован.

Стена и потолок на площади 9 кв м были повреждены огнем.

Спасены 8 человек – среди них ребенок.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.