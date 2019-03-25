Из горящего дома в Карелии спасли ребенка

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Пожар произошел поздним вечером 24 марта в Пудоже, эвакуированы 8 человек, сообщили в МЧС Карелии.
В 23.54 пожарно-спасательное подразделение Пудожского района привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Полевая 2-ой квартал, 33. В 00.23 пожар ликвидирован.
Стена и потолок на площади 9 кв м были повреждены огнем.
Спасены 8 человек – среди них ребенок.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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