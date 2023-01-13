«Из моря достается рыба»: писатель из Карелии Дмитрий Новиков поделился рецептом «Воюксянки»

Карельский писатель Дмитрий Новиков опубликовал рецепт знаменитой поморской ухи.

Дмитрий Новиков на своей странице в соцсети опубликовал пост о поморской ухе-воюксянке. С этим рецептом он выиграл московский кулинарный конкурс. Правда, москвичи обещанный приз так и не прислали, признался писатель.

А рецепт «Воюксянки» от Новикова такой:

- Из моря достается рыба. Разная. Чем больше видов, тем лучше. Минимальный набор - треска, зубатка, камбала, селедка. Хорошо, если попался еще морской окунь, сиг, кумжа. Если же вдруг повезло с семгой - сказка ввосмерне. В самом разнузданном случае уха готовилась из девяти видов рыб. Рыба чистится, крупными кусками кладется в воду. Соль, черный перец. Лук в самом конце, минут через десять варки. Из моря же достаются плоские камни, лежащие в воде и пахнущие далью и глубью. Камни солятся. На них крупными кусками выкладывается рыба. В бульон же мелко крошится тресковая печень или «воюкса». Варится пять минут. Для тех, кто страшится жирной жизни, в конце добавляется мелко порезанный щавель или "салАта". Рыбу берем руками с камней, пахнущих морем. Бульоном запиваем из кружки. Вино в данном случае категорически не подходит. Водка не пьянит. Лишь "шило" дает душе ощущение шири. Пронзительно и мудро смотрим вдаль. Пляшем половецкие пляски. Радуемся тому, что всё не зря...

Ранее сообщалось, писатель из Карелии Новиков совершил вояж к белым медведям и моржам.