Из Петрозаводска в Суоярви пассажиры поедут двумя автобусами

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Это связано с ремонтом железнодорожного переезда.
Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", в связи с закрытием железнодорожного переезда 23 июля в районе станции Веркко изменяется движение автобусов по маршруту Петрозаводск - Суоярви - Петрозаводск
Ремонтные работы будут проходить на 122 км автодороги "Петрозаводск - Суоярви" на перегоне "Веркко - Застава", поэтому движение транспорта будет закрыто 23 июля с 9.00 до 17.00.
Перевозка пассажиров в указанный день автобусом по маршруту Петрозаводск-Суоярви-Петрозаводск будет осуществляться по следующей схеме: высадка пассажиров из одного автобуса перед ж/д переездом; пеший переход пассажиров через ж/д переезд; посадка пассажиров в другой автобус после ж/д переезда.
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