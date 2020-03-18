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Из УК РФ изъяли статью о виновности директоров компаний в создании ОПГ

Новости. Общество
16:21, 19 Марта 2020
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Госдума приняла поправки к Уголовному кодексу РФ, которые ограничивают возможность применять по экономическом преступлениям статью об ответственности за организацию преступного сообщества.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«В ст. 210 УК РФ...предлагается внести уточнение, в соответствии с которым под действие данной статьи не подпадают учредители, руководители и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения какого‑либо преступления в связи с осуществлением предпринимательской либо иной экономической деятельности», – говорится в сообщении.

Принятые поправки также меняют условия привлечения к ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-03-19 17:07:59
По сути узаконили создания ОПГ.
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