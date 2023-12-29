Из-за аномальных холодов в северных районах Карелии наблюдаются сложности вывоза мусора

Региональный оператор предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации.

В связи с аномальными морозами затруднен вывоз твердых коммунальных отходов на территории Медвежьегорского, Сегежского и Муезерского районов, сообщили в паблике Медвежьегорского района.



Как рассказали в группе, с 3 января 2024 года на территории указанных районов наблюдаются сложности сбора и вывоза отходов в связи с аномально холодной погодой и температурой ниже климатической нормы.



В сообществе пояснмли, что при длительных низких значениях температуры воздуха (ниже -40 градусов) у мусоровозов отказывают гидравлические системы подъема.



Региональный оператор предпринимает все возможные меры для стабилизации ситуации. Оперативные службы муниципалитетов проинформированы о сложившихся условиях работы и взаимодействуют с профильными службами регоператора.



При улучшении погодных условий оказание услуги возобновится в штатном режиме.

«Просим жителей с пониманием отнестись к внештатной ситуации», — написали в источнике.