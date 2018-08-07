Из-за лесных пожаров в Карелии возбудили более 20 уголовных дел

По фактам лесных пожаров, возникших в 2018 году, возбуждено 24 уголовных дела, сообщает республиканское Минприроды.

В настоящее время установлены два лица, которые могут быть причастны к возникновению пожаров в лесах.

"В мае в Лоухском муниципальном районе гражданин Б. развел костёр на берегу озера с нарушением правил пожарной безопасности в лесах. Ущерб, причиненный в результате лесного пожара на площади 1 га, составил более 250 тыс. рублей", - рассказали в министерстве.

"В июне в Муезерском районе в лесу произошел небольшой пожар, площадь которого составила 0,25 га. Гражданин А. сжигал мусор, не соблюдая правила пожарной безопасности. Ущерб лесному фонду составил около 10 тыс. рублей", - добавили в Минприроды.

Ведется работа по установлению других виновников возгораний.