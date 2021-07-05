Из-за нервного стресса рецидивист в Карелии украл чужой ноутбук

Житель Суоярви сам предложил сотрудникам полиции реализовать украденный ноутбук, а свои действия позже объяснил стрессом и алкоголем, сообщили на сайте местного суда.

Вечером подсудимый распивал спиртное в гостях у потерпевшего. Когда хозяин квартиры заснул, злоумышленник отвел его спать, а на обратном пути прихватил с собой ноутбук, который ранее заметил в квартире.

Преступление было быстро раскрыто, так как осужденный сам обратился к одному из сотрудников полиции, рассказав ему, что некий житель Суоярви хочет через него продать ноутбук.

Полицейские установили хозяина ноутбука и выяснили, что брать свою технику он никому не разрешал.

Подсудимый на заседании суда свою вину полностью признал, раскаялся в содеянном и свои действия оправдал опьянением и нервным стрессом.

Суд назначил виновному наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 года, с испытательным сроком также на год.