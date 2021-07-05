Реклама
Прислать новость
Причины падения девочки со второго этажа дома в Петрозаводске начали выяснять следователи 1
Сегодня 06:40
Тротиловые шашки нашли возле спорткомплекса в Петрозаводске 5
05.07.2021 15:29
Депутат Госдумы от Карелии предлагает вернуть «северные» пенсии 27
05.07.2021 16:51
Парфенчиков назначил Игоря Корсакова заместителем главы Карелии по внутренней политике 18
05.07.2021 18:00

Из-за нервного стресса рецидивист в Карелии украл чужой ноутбук

Новости. Криминал
12:39, 06 Июля 2021
фото: © freepik.com

Житель Суоярви сам предложил сотрудникам полиции реализовать украденный ноутбук, а свои действия позже объяснил стрессом и алкоголем, сообщили на сайте местного суда.

Вечером подсудимый распивал спиртное в гостях у потерпевшего. Когда хозяин квартиры заснул, злоумышленник отвел его спать, а на обратном пути прихватил с собой ноутбук, который ранее заметил в квартире.

Преступление было быстро раскрыто, так как осужденный сам обратился к одному из сотрудников полиции, рассказав ему, что некий житель Суоярви хочет через него продать ноутбук.

Полицейские установили хозяина ноутбука и выяснили, что брать свою технику он никому не разрешал.

Подсудимый на заседании суда свою вину полностью признал, раскаялся в содеянном и свои действия оправдал опьянением и нервным стрессом.

Суд назначил виновному наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 года, с испытательным сроком также на год.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-06 12:57:22
Пофиг ваши куклы и тряпки, - сказал кот и пошёл спать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

Сегодня 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»