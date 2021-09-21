Из-за опасного паразита на части территории Карелии запрещена охота

В Беломорском районе введен карантин из-за выявленного у добытого на охоте медведя трихинеллеза.

Как сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии, в Беломорском районе у добытого на охоте медведя выявлен опасный паразит — трихинеллез. В настоящее время на части территории района установлен карантин.

В период действия карантина запрещается охота на восприимчивых животных — потенциальных переносчиков заболевания. Обеспечивается отсутствие на территории животных без владельцев.

В Министерстве напоминают, что трихинеллез распространен среди всех хищных и всеядных млекопитающих. Им болеет и человек, который чаще всего заражается при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса. По данным Роспотребнадзора, в России ежегодно регистрируется от 30 до 200 случаев заболевания людей трихинеллезом.