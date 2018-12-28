Из-за пьяных водителей за год в Карелии погибли 16 человек

По вине пьяных водителей в Карелии произошло 69 ДТП, в том числе со смертельным исходом, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года в Карелии допущено 2064 правонарушения водителями, находящимися в состоянии опьянения, совершено 69 ДТП, в которых получили травмы различной степени тяжести 95 участников движения, 16 человек погибли.

В выходные и праздничные дни число нетрезвых водителей увеличивается, соответственно, возрастает риск дорожно-транспортных происшествий по их вине.

Так, в текущем году из 69 дорожных аварий, произошедших с участием пьяных водителей, более половины приходится на пятницу, субботу и воскресенье.

Наиболее тяжкие последствия зафиксированы в воскресные дни – в 13 ДТП пострадали 18 человек, 5 человек погибли.

Наиболее аварийное время суток – с 15.00 до 18.00, в эти часы произошло 14 происшествий, в которых пострадали 25 и погибли 5 человек.

В позднее вечернее время, с 21.00 до 00.00 в 15 ДТП погибли 3 человека, 23 получили травмы.