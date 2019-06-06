Из-за проблем с электричеством в Карелии произошел пожар в хозпостройке

Пожар произошел в Лоухском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 5 июня, в 17.54 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке в пгт. Пяозерский на ул. Мира. В 18.10 пожар ликвидирован.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.