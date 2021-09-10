Из-за ситуации с коронавирусом Путин ушел на самоизоляцию на неопределенное время

Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, пишет РИА Новости и отмечает, что информации о сроках карантина нет.

Накануне глава России во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".

Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент говорил образно.

Российский лидер весной привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".

В конце июля Песков рассказал, что при общении президента с людьми продолжают соблюдать меры предосторожности. Представитель Кремля отметил, что перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.