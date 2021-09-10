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Из-за ситуации с коронавирусом Путин ушел на самоизоляцию на неопределенное время

Новости. Политика
12:38, 14 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

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Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, пишет РИА Новости и отмечает, что информации о сроках карантина нет.

Накануне глава России во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".

Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент говорил образно.

Российский лидер весной привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".

В конце июля Песков рассказал, что при общении президента с людьми продолжают соблюдать меры предосторожности. Представитель Кремля отметил, что перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.

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Комментарии

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Тупик
2021-09-14 13:31:32
Его к больным и близко не подпустят, олимпийцы,прежде чем получить из народной казны, вознаграждения, 7-дневный карантин проходили,так писАли в СМИ, за исключением 4-ех человек,которые и не допущены были....
Koira
2021-09-14 13:24:15
Подлечить Паркенсона… ничего особенного, это его рутинные сезонные процедуры.
Кинокритик
2021-09-14 13:32:51
Koira, подлечи байдена :)
Саныч
2021-09-14 13:20:04
Его вместе с Шойгу клещи покусали.
stranger
2021-09-14 13:12:12
"...Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден:
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода, —
Государь! проснись! беда!»
— Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая: —
А?.. Кто там?.. беда какая? —..." Ай да Пушкин, ай, да сукин сын."
Koira
2021-09-14 13:11:46
микимаус залез в бункер))
Off
2021-09-14 13:11:23
Может быть и прав, профессор Соловей ......
zanoza
2021-09-14 13:02:59
Чем подтвердил народную мудрость: "сам о себе не побеспокоишься, никто о тебе не побеспокоится". Так и живём, однако.
Дима
2021-09-14 12:49:03
Мужественный человек: привитый, ни разу не надевший маску, принял волевое решение изолироваться.
Кинокритик
2021-09-14 12:44:15
Сейчас либерда опять про бункер визжать начнет :)
Off
2021-09-14 13:10:27
Кинокритик, У них, Вольфыч не прячется от народа . Он ведет за собой партию когда педроссы визжат в ужасе. :)
Koira
2021-09-14 12:40:11
может повезет и он не вернется
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