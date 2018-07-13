Из-за спора двух компаний работники ЖКХ в Пудоже не получают зарплату

ООО "Техмат", на которое возложили ответственность за долги по зарплате на предприятиях ЖКХ в Пудоже, переадресовало эти претензии государственному ООО "Карелэнергоресурс".

Это следует из письма директора Техмата Алексея Пименова, поступившего в редакцию деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Котельные в Пудоже обслуживали 170 человек. Учреждения обеспечивали теплом и горячей водой Пудож и поселки района. Трудовые договоры с работниками закончились после завершения отопительного сезона в мае. Работники получили зарплату только за апрель. Котельные работали по договору с ООО "Техмат", которое не перечислило им деньги.

По словам Пименова, его компания имеет с Карелэнергоресурсом договоры на производство и поставку тепловой энергии. Техмат свою работу выполнил, но Карелэнергоресурс за нее на заплатил, утверждает Пименов. По его словам, долг составляет 11,1 млн рублей.

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