Из-за трагедии на Сямозере работники ЦРБ в Карелии могут остаться без зарплаты

Суды отказали Суоярвской районной больнице в предоставлении отсрочки по выплате компенсаций морального вреда потерпевшим по делу о гибели детей на Сямозере.

Напомним, в 2017 году Суоярвский районный суд взыскал с больницы, где работает признанная виновной в гибели детей фельдшер Ирина Щербакова, 4 млн рублей в пользу потерпевших. Больница обратилась в районный суд с ходатайством об отсрочке выплат, но он принял отрицательное решение. Далее ЦРБ направила апелляционную жалобу с просьбой об отсрочке в Верховный суд Карелии. В понедельник она была рассмотрена.

Представитель больницы Галина Морозова сказала, что учреждение находится в тяжелом финасовом положении. Списание денег может привести к тому, что будет нарушена деятельность учреждения, а медработники останутся без заработной платы.

Больница направляла в министерство здравоохранения Карелии письмо с просьбой выделить деньги учреждению, но был получен отрицательный ответ. Она просила отменить решение Суоярвского районного суда и предоставить отсрочку.

"Мы хотим, чтобы суд учел, что у нас 287 работников, у которых есть семьи, которым в случае списания денег, будет невыплачена заработная плата", - сказала Галина Морозова.

Представитель прокуратуры сказала, что "не затрагивает никаких этических, социальных моментов", а высказывает лишь позицию по судебному решению. Она просила оставить решение районного суда в силе, так как при предоставлении отсрочки будут нарушены права потерпевших. Больница после судебного решение никаких выплат пострадавшим не производила.

Трагедия в Карелии произошла 18 июня 2016 года. 47 ребят, приехавшие в начале месяца отдыхать в лагерь ООО "Парк-отель "Сямозеро", в сопровождении четверых взрослых отправились в поход по озеру на рафте и двух туристических каноэ. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, в итоге оба каноэ перевернулись. Погибли 14 школьников, в том числе ребенок-инвалид.

После происшествия СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" и начальник лагеря находятся под стражей с июня 2016 года.

Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывшие инструктор, а также врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.