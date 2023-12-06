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Из-за угрозы подтопления в Карелии ввели режим повышенной готовности

Новости. Общество
08:30, 10 Декабря 2023
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН / ВК

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В Карелии из-за резкого повышения уровня воды в реках введен режим повышенной готовности.

В связи с резким повышением уровня воды в реках республики в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения провели экстренное совещание, сообщили в ведомстве.

Из-за резкого понижения температуры ниже климатической нормы, а также сложной гидрометеорологической обстановки, сложившейся в декабре в Карелии, состоялась рабочая встреча представителей Госкомитета и Минприроды республики.

Во избежание подтопления из-за повышения уровня воды в реках Прионежского, Пряжинского и Беломорского районов, спасатели находятся в режиме повышенной готовности с 7 декабря и до особого распоряжения.

Кроме того, специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы проведут взрывные работы в Беломорске — чтобы исключить подтопление домов.

Специалисты ежедневно следят за уровнем воды в реках, которые представляют угрозу затопления.

Госкомитет контролирует ситуацию с повышением уровня воды в реках республики, отметили  в ведомстве.

Как сообщили  власти  Суоярвского муниципального округа, режим повышенной готовности ввели в поселке Райконкоски - там возникла реальая угроза подтопления жилых домов на улице Заречной.

 

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