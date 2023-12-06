Из-за угрозы подтопления в Карелии ввели режим повышенной готовности

В Карелии из-за резкого повышения уровня воды в реках введен режим повышенной готовности.

В связи с резким повышением уровня воды в реках республики в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения провели экстренное совещание, сообщили в ведомстве.



Из-за резкого понижения температуры ниже климатической нормы, а также сложной гидрометеорологической обстановки, сложившейся в декабре в Карелии, состоялась рабочая встреча представителей Госкомитета и Минприроды республики.



Во избежание подтопления из-за повышения уровня воды в реках Прионежского, Пряжинского и Беломорского районов, спасатели находятся в режиме повышенной готовности с 7 декабря и до особого распоряжения.



Кроме того, специалисты карельской республиканской поисково-спасательной службы проведут взрывные работы в Беломорске — чтобы исключить подтопление домов.



Специалисты ежедневно следят за уровнем воды в реках, которые представляют угрозу затопления.



Госкомитет контролирует ситуацию с повышением уровня воды в реках республики, отметили в ведомстве.

Как сообщили власти Суоярвского муниципального округа, режим повышенной готовности ввели в поселке Райконкоски - там возникла реальая угроза подтопления жилых домов на улице Заречной.