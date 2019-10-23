Избирательная система Карелии примет участие в проекте "Цифровая экономика РФ"

С 2019 по 2021 годы в Карелии планируется обеспечить подключение к единой сети передачи данных (ЕСПД), включая интернет, более 400 социально значимых объектов.

В феврале 2019 года в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам подключения социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, в том числе избирательных комиссий субъектов РФ и территориальных избирательных комиссий.



Национальная программа направлена на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций.



Проект "Информационная инфраструктура" в рамках национальной программы предусматривает строительство оптоволоконных линий связи, развитие каналов связи, подключение к ним социальных объектов, создание информационно-технологической инфраструктуры внутри них, а также обеспечение услугами широкополосного доступа к Интернету.