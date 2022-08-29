Избран новый глава администрации одного из районов Карелии

Новым главой администрации Кондопожского района Карелии стал Дмитрий Зацепин.

Ранее он возглавлял городскую администрацию Кондопоги.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии после того, как с Зацепиным встретился глава республики Артур Парфенчиков.

«Абсолютно уверен, что это решение взвешенное, обоснованное, учитывая вашу биографию. Вы –из Кондопоги. Вся ваша жизнь, трудовая деятельность связана с целлюлозно-бумажным комбинатом — основным промышленным предприятием Кондопожского района», — сказал Парфенчиков.

На встрече обсуждались планы развития Кондопожского района.

«Необходимо реконструировать дорогу Петрозаводск — Кондопога, делать ее четырехполосной. Конечно, очень серьезная работа — это переселение граждан из аварийного жилья. Мы должны расселить 171 дом, в котором проживает почти две с половиной тысячи жителей», — сказал руководитель региона.

По региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья на 2019−2025 годы планируют построить 85-квартирный дом в Кондопоге и 75-квартирный в Янишполе.

Еще одной темой встречи стало создание технопарка в Кондопожской районе.

«Два дня назад в Москве прошел очередной отбор заявок на создание технопарков. Минпромторг поддержал наше предложение по созданию технопарка, который будет производить экологичную упаковку», − сообщил губернатор.

Строительство нового технопарка планируют начать в следующем году. Предприятие будет производить различные виды упаковочной продукции и заменит бренды, ушедшие с российского рынка.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы ремонта образовательных учреждений, газификации района, строительства врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Сделав выбор, я прекрасно осознавал, какие проблемы придется решать», — ответил новый руководитель районной администрации.

Дмитрий Зацепин был избран на должность главы администрации Кондопожского района депутатами районного Совета 7 сентября.