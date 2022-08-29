890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
Экс-заместитель гендиректора аэропорта «Петрозаводск» ушел из жизни
Сегодня 08:10
Жесткое ДТП в двумя автомобилями произошло в Петрозаводске, есть пострадавшие (ВИДЕО)
Сегодня 09:03

Избран новый глава администрации одного из районов Карелии

Новости. Политика
16:12, 09 Сентября 2022
фото: © Правительство РК

Новости партнеров

Новым главой администрации Кондопожского района Карелии стал Дмитрий Зацепин.

Ранее он возглавлял городскую администрацию Кондопоги.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии после того, как с Зацепиным встретился глава республики Артур Парфенчиков.

«Абсолютно уверен, что это решение взвешенное, обоснованное, учитывая вашу биографию. Вы –из Кондопоги. Вся ваша жизнь, трудовая деятельность связана с целлюлозно-бумажным комбинатом — основным промышленным предприятием Кондопожского района», — сказал Парфенчиков.

На встрече обсуждались планы развития Кондопожского района.

«Необходимо реконструировать дорогу Петрозаводск — Кондопога, делать ее четырехполосной. Конечно, очень серьезная работа — это переселение граждан из аварийного жилья. Мы должны расселить 171 дом, в котором проживает почти две с половиной тысячи жителей», — сказал руководитель региона.

По региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья на 2019−2025 годы планируют построить 85-квартирный дом в Кондопоге и 75-квартирный в Янишполе.

Еще одной темой встречи стало создание технопарка в Кондопожской районе.

«Два дня назад в Москве прошел очередной отбор заявок на создание технопарков. Минпромторг поддержал наше предложение по созданию технопарка, который будет производить экологичную упаковку», − сообщил губернатор.

Строительство нового технопарка планируют начать в следующем году. Предприятие будет производить различные виды упаковочной продукции и заменит бренды, ушедшие с российского рынка.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы ремонта образовательных учреждений, газификации района, строительства врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

«Сделав выбор, я прекрасно осознавал, какие проблемы придется решать», — ответил новый руководитель районной администрации.

Дмитрий Зацепин был избран на должность главы администрации Кондопожского района депутатами районного Совета 7 сентября.

 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2022, 10:14
«Бабье лето» идет в Карелию
03.09.2022, 09:15
Многодетная семья из Карелии получила орден «Родительская слава»
07.09.2022, 14:05
Жители населенного пункта в Карелии попросили не включать им отопление
06.09.2022, 07:40
Два исколотых трупа были найдены на окраине города в Карелии
08.09.2022, 06:40
Просто космос: как будет выглядеть площадь Гагарина в Петрозаводске после реконструкции (ФОТО)
07.09.2022, 12:58
Стало известно, будет ли Финляндия ограничивать въезд для российских туристов, как страны Балтии

Чтиво

01.09.2022 10:22
Без политики
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
Как специальные компьютерные игры помогают инвалидам в Карелии адаптироваться в реальном мире.
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.08.2022 08:00
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.