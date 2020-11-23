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ИЖС в Карелии восстанавливается, но пока не достигло докризисного уровня

Новости. Общество
09:44, 24 Ноября 2020
фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Спад объемов индивидуального жилищного строительства в Карелии, наблюдавшийся в первом полугодии, замедлился летом, и эта тенденция закрепилась к середине осени.

Темпы восстановления ИЖС выросли.

Такой вывод следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-октябрь 2020 года.

За этот период население за свой счёт и с помощью кредитов построило 947 домов, общей площадью 98,4 тыс. кв. метров.

О динамике восстановления темпов ИЖС читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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