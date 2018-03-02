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Новости. Экономика
09:27, 02 Марта 2018

Изменение схемы движения автобусов положительно отразилось на троллейбусном управлении, заявил его директор

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В троллейбусном управлении Петрозаводска заявили о "росте пассажиропотока" и о "положительной динамике в выручке" предприятия после изменения схемы движения городских автобусов в феврале.

В мэрии карельской столицы состоялось совещание, посвященное итогам работы ПМУП "Городской транспорт" за первые два месяца 2018 года.

Напомним, в связи с тем, что четыре моста в Петрозаводске требуют ремонта, с 25 декабря 2017 года была изменена схема движения троллейбусов. А в феврале изменилась схема движения десяти автобусных маршрутов.

Руководитель троллейбусного управления Олег Воронин представил начальнику управления городского хозяйства и транспорта Андрею Бекелеву анализ деятельности предприятия за первые два месяца 2018 года. 

После того, как предприятие полтора месяца проработало по новой схеме движения троллейбусов, была подготовлена корректировка расписания троллейбуса №2. С 1 марта "двойка" работает в будние дни в основные часы пик утром и вечером. 

"К такому решению мы подошли спустя два месяца, проанализировав пассажиропоток на основе мониторинга, который мы ведем на постоянной основе. Изменения в расписании троллейбуса №2 не скажутся на заработной плате сотрудников предприятия. Мы будем заблаговременно уведомлять горожан обо всех изменениях – возможной корректировки интервалов движения или расписания троллейбусов на сайте администрации и сайте ПМУП "Городской транспорт", - сказал Андрей Бекелев. 

В выходные троллейбус №2 ходить не будет. График движения других троллейбусов не изменился, отметили в мэрии. 

По словам директора, которые приводит сайт администрации, "рост пассажиропотока стал заметен после изменения схемы движения городских автобусов в феврале", "с этого же момента наблюдается положительная динамика в выручке".

Кроме того, на предприятии зафиксировали увеличение количества проданных проездных билетов для школьников и студентов по сравнению с прошлым годом.

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Комментарии

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бармалей
2018-03-02 15:38:26
:) :)
Chopper
2018-03-02 12:30:18
Интересно, когда провода контактной сети Воронин на цветмет сдаст, а на месте депо на Московской какой-нибудь «Ква-квамарин» построят, тоже о «положительной динамике» трындеть будут?!
pupsik
2018-03-02 11:00:13
А на жителях и приезжих как это отразилось? По-моему, хреново. С жд вокзала как к гор больнице на троллейбусе доехать?
Гость
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