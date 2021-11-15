Изменения порядка начисления пенсий вступят в силу в 2022 году

С 1 января вступят в силу утверждённые Минтрудом новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением.

Что может измениться для пенсионеров, выяснила «Парламентская газета».



Одним из самых важных пунктов новых правил станет и освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами.

Об этом сообщил член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



«Сейчас из пенсии пенсионеров по судебным листам могут производиться держания. В случае признания пенсионера банкротом, эти держания должны будут немедленно прекратить», — сказала депутат.



Данная норма, по словам парламентария, особенно актуальна в настоящее время, когда многие пожилые люди под влиянием рекламы или поддавшись на призывы мошенников берут кредиты и микрокредиты.

Более подробно урегулированы вопросы, касающиеся удержаний из установленной пенсии. Они возможны, если раньше человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации информирует пенсионера об излишне выплаченных ему суммах пенсии.

Добровольное согласие на возмещение излишне полученных сумм должно быть оформлено специальным заявлением пенсионера, документ приобщат к его выплатному делу. При этом удержание из установленной пенсии будут производить в размере, определённом пенсионером.



Предусмотрена выдача территориальным органом ПФР по запросу нотариуса справки о суммах пенсии, не полученных при жизни пенсионером, его возможным наследникам. Основанием для этого станет их заявление. Также отделения ПФР смогут направить справку непосредственно нотариусу, в том числе в форме электронного документа.



Пожилой человек, накопительную пенсии которому выплачивал негосударственный пенсионный фонд, впоследствии прекративший свою деятельность, вправе обратиться с заявлением о выплате накопительной пенсии в территориальный орган ПФР по своему выбору. Выплачивать ему накопительную пенсию начнут с первого числа месяца, следующего за месяцем, за который негосударственным пенсионным фондом произведена последняя выплата. Начисления будут производить в размере, установленном негосударственным пенсионным фондом на дату последней выплаты.



