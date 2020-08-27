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Изменения в законодательстве позволят опекунам упростить получение пособий и льгот

Новости. Общество
09:02, 28 Августа 2020
фото: pixabay
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Законные представители (опекуны) несовершеннолетних, недееспособных или ограничено дееспособных граждан смогут оформить льготы и пособия в упрощенном порядке с 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 1 января 2021 года законные представители (опекуны) несовершеннолетних и граждан, которые являются недееспособными, либо ограниченно дееспособными гражданами, смогут оформить меры социальной поддержки в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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