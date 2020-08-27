Изменения в законодательстве позволят опекунам упростить получение пособий и льгот

Законные представители (опекуны) несовершеннолетних, недееспособных или ограничено дееспособных граждан смогут оформить льготы и пособия в упрощенном порядке с 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"С 1 января 2021 года законные представители (опекуны) несовершеннолетних и граждан, которые являются недееспособными, либо ограниченно дееспособными гражданами, смогут оформить меры социальной поддержки в упрощенном порядке", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".