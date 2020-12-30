Изменился телефон диспетчерской службы Управтодора Карелии

Диспетчерская служба управления дорог в круглосуточном режиме ведет сбор информации о состоянии региональных дорог.

С 1 января для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием региональных автодорог, следует обращаться по номеру +7(8142) 59-99-89, сообщили в Минтрансе Карелии.

Диспетчерская служба Управтодора ведет сбор информации о состоянии региональных дорог, работающей технике, наличии ДТП, погодных условиях. Эти данные используются при оценке деятельности подрядных организаций для принятия оперативных решений.

По вопросам содержания проходящих по территории республики федеральных автодорог следует обращаться в Упрдор "Кола". Телефон диспетчера +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС):

1.Петрозаводский городской округ +7(8142) 78-49-41, 051.

2. Пудожский муниципальный район +7(81452) 5-27-00.

3. Сортавальский муниципальный район +7(81430) 4-70-00.

4. Пряжинский муниципальный район +7(81456) 3-21-90.

5. Олонецкий муниципальный район +7(81436) 4-12-40.

6. Муезерский муниципальный район +7(81455) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16.

7. Костомукшский городской округ +7(81459) 5-23-35.

8. Суоярвский муниципальный район +7(81457) 5-14-98.

9. Беломорский муниципальный район +7(81437) 5-42-90.

10. Кондопожский муниципальный район +7(81451) 7-98-75, +7(900) 457-79-04.

11. Калевальский муниципальный район +7(81454) 4-17-86.

12. Прионежский муниципальный район +7(8142) 57-84-42, +7(900) 463-00-73.

13. Лоухский муниципальный район+7(81439) 5-21-38, +7(960) 210-77-74.

14.Кемский муниципальный район +7(81458) 5-46-97.

15. Лахденпохский муниципальный район +7(81450) 4-34-09.

16. Медвежьегорский муниципальный район +7(81434) 5-22-71.

17. Питкярантский муниципальный район +7(964) 317-50-91.

18. Сегежский муниципальный район +7(81431) 4-32-44.