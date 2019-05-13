Известная актриса побрилась наголо

Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова решила сменить имидж.

Дарья опубликовала в Instagram видео, на котором она сначала избавляется от своих локонов, а затем выходит на улицу уже с новой прической, пишет Cosmopolitan.

"Обнуление", – лаконично подписала актриса колоритный черно-белый ролик.

В переписке с подписчиками Дарья призналась, что ее супруг Артур Смольянинов назвал новый образ ее "лучшей стрижкой".