Известная косметологическая клиника в Петрозаводске снова оказалась в центре скандала

Правоохранительные органы разбираются с историей продажи «Клиники доктора Шаповаловой», располагающейся в микрорайоне Перевалка карельской столицы.

Весной этого года Росздравнадзор выявил целый букет нарушений в ее деятельности, в том числе работе работу без лицензии и отсутствие необходимой профессиональной подготовки сотрудников. После этого хозяйка продала «готовый бизнес без вложений», что и стало предметом обращения в полицию.

Человек, купивший клинику за 13 миллионов рублей, неожиданно обнаружил, что приобрел только помещение и оборудование, хотя ему было обещано стабильно работающее предприятие. Кроме того, сумма сделки по документам была значительно занижена.

В перипетиях этой истории разбирались наши коллеги из «МК в Карелии».