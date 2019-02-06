Известная модель обнажилась для журнала

Эмили Ратаковски снялась голой для британского глянцевого издания.

Эмили Ратаковски известна любовью к откровенным фотосессиям, модель часто снимается полуобнаженной. А теперь Ратаковски разделась полностью для британского журнала Love Magazine, пишет Cosmopolitan.

На черно-белом фото модель позирует топлес. Образ получился элегантным благодаря украшениям и короткой стрижке. Грудь Эмили прикрывают только пиксели. Поклонники стали требовать у Ратаковски версию снимка без фотошопа.



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