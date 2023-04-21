Известнейший бренд молочной продукции сменит название для российского рынка

Компания Danone предупредила о том, что один из международных брендов продукции будет локализован для России.

Французская компания Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» и переименовать его для российского рынка. На территории страны он будет продаваться под названием «АктиБио», сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу компании.

Изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки. Рецептуру молочных продуктов изменять не будут — она будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, по той же технологии и на тех же производственных мощностях.

Локализация бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку отрасли, что окажет «существенное влияние» на развитие современных молочных продуктов в России, заявили в российском отделении Danone.