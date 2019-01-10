Известную певицу подняли на смех из-за откровенного видео

Откровенное видео Ольги Серябкиной, покинувшей группу Serebro, вопреки ожиданиям певицы, поклонников не порадовало.

33-летняя певица отдыхает на океанском побережье. Ольга Серябкина, видимо, надеялась, что поклонники разделят с ней ее радость, пишет издание "Дни.ру". Артистка опубликовала в Instagram несколько фотографий и видео. Однако реакция фанатов была далека от ожидаемой.

Откровенные позы Ольги, которая собирается начать сольную карьеру под псевдонимом Molly, поклонников возмутили. Не помогли даже смайлики в виде языков пламени – так Серябкина обозначила на снимках то, что хочет привезти фанатам из райского местечка.



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"Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова", – подписала фото певица.