Известный актер назвал национальной идеей России хамство и признался в даче взятки

Актер Алексей Серебряков считает, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.

Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале "вДудь", сообщает "Лента.ру".

"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", — сказал Серебряков.

Артист признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ: "Я нарушил немножко. Я не хотел тратить время, а он так хотел эту взятку. И я подумал: "Может, у него трое детей, черт его знает".

Серебряков также высказался о своем персонаже Николе в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан". Актер заявил, что герой сдается и проигрывает власти, потому что он русский. "Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь", — подчеркнул он.