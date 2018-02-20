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Новости. Общество
19:40, 20 Февраля 2018
фото: Кадр из х/ф "Левиафан"

Известный актер назвал национальной идеей России хамство и признался в даче взятки

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Актер Алексей Серебряков считает, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.

Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале "вДудь", сообщает "Лента.ру".

"Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство", — сказал Серебряков.

Артист признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ: "Я нарушил немножко. Я не хотел тратить время, а он так хотел эту взятку. И я подумал: "Может, у него трое детей, черт его знает".

Серебряков также высказался о своем персонаже Николе в фильме Андрея Звягинцева "Левиафан". Актер заявил, что герой сдается и проигрывает власти, потому что он русский. "Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я несу ответственность за свою жизнь", — подчеркнул он.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2018-02-20 21:18:11
Еще один ... ссылается на 90-е, в которых он как сыр в масле катался. Наверняка еще скакал выше всех.
Но почему-то херр Серебряков снова и снова приезжает в проклятую хамскую Россию на заработки, чтобы содрать с невежественных русских кровавые гэбэшные рубли.
Что такое, Алёшенька? Такой гений как ты оказался не востребован в «цивилизованных странах»? Почему не снимаешься в канадском кинематографе? Не экранизируешь канадскую классическую литературу (а такое вообще есть?)? Не воспеваешь героическую победу канадского народа над нацистской Германией, а снимаешься в антисоветском «Штрафбате» и антироссийском «Левиафане»?
Снялся в российском ремейке «Доктора Хауса». А это ведь даже не фильм, а целый сериал! Сколько же времени провел в ненавистной «Рашке». Может не надо таких жертв, Алёшенька? Сиди в цивилизованной Канаде, лей грязь на Россию издалека. А ещё у нас ненароком можно и в табло отгрести – дикие мы, нецивилизованные и агрессивные варвары. Береги нежную психику, Серебряков!

Неравнодушный
2018-02-20 19:54:24
Канадец... что вы от него хотите))
Гарик
2018-02-20 19:52:02
Поживёшь в Канаде среди хохлов еще не то скажешь (((((((((((((
mts
2018-02-20 19:43:55
Абсолютен.
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