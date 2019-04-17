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Новости. Общество
19:40, 17 Апреля 2019
фото: instagram.com/sibirix

ВИДЕО: Известный актер попросил водки и был снят с борта самолета

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Актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле.

"Утром в среду был задержан московский рейс авиакомпании "Аэрофлот" в связи с недопониманием на борту одного из пассажиров, которым оказался известный российский актер", – сказал собеседник "РИА Новости".

На видео, появившемся в инстаграме, Панкратов-Черный, сидя в бизнес-классе, просит стюарда принести 100 грамм водки. Бортпроводник отказал актеру, после чего тот обратился к другим пассажирам и извинился за задержку рейса, пишет издание. 
 
"Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов-Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины – с Алтая в Москву", – сказал артист.

После этого Александра Панкратова-Черного высадили из самолета.

В линейном управлении МВД России по Алтайскому краю не стали комментировать ситуацию.

 
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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-17 19:59:15
Мальчик прав - увидел алкоголика и просто очень сильно испугался. Это нормальная реакция здорового человека.
Гость
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