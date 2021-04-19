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Известный автоюрист выдвинулся на должность мэра Петрозаводска

Новости. Политика
12:29, 19 Апреля 2021
фото: © КРО Партия РОСТА
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Выдвижение Льва Тимошина поддержала Партия РОСТА.

Сегодня в конкурсную комиссию подал документы известный автоюрист Лев Тимошин. 39-летний житель Петрозаводска идет в сити-менеджеры при поддержке Карельского регионального отделения Партии РОСТА.

– Я заявился на конкурс, прекрасно понимая, что не смогу победить в этот раз. Но точно знаю, что смогу обратить внимание будущего мэра на проблемы автомобилистов города. А это, на самом деле, проблемы, касающиеся очень многих.  Ведь практически каждый второй петрозаводчанин изрядную часть жизни проводит за рулем автомобиля. Он вынужден ездить по отвратительным дорогам, налетать на ямы, терпеть хамство на дорогах и ежедневно сталкиваться с неумелой организацией дорожного движения в городе. Совместно с Партией РОСТА мы разрабатываем программу, реализация которой позволит привести в порядок городские дороги и облегчит жизнь людям за рулем.

Руководитель регионального отделения Партии РОСТА в Карелии, председатель Ассоциации камнеобрабатывающих предприятий республики Дмитрий Фабрикантов прокомментировал выдвижение Льва Тимошина:

– Известна поговорка про дураков и дороги. Если с первыми мы обречены бороться всю жизнь, то с дорогами надо разбираться сейчас. Партия РОСТА поддерживает выдвижение известного в городе юриста – автозащитника, члена нашей партии Льва Тимошина. Он на протяжении ряда лет в судах отстаивает интересы автовладельцев и водителей, по чужой вине попавших в трудную жизненную ситуацию. И зачастую, к сожалению, причиной этих происшествий является головотяпство муниципальных властей, а иногда и банальная коррупция. Партия РОСТА – партия деловых ответственных людей. И мы готовы взять на себя ответственность и добиться принятия мер, улучшающих состояние дорог и дорожного движения в Петрозаводске и других городах Карелии.  

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся директор ООО «Партнер» Виктор Талбонен, главный специалист молодежного центра «Смена» Алексей Белянинов, учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО «Святые Карелии» 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от «Единой России» 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании «ПКС-Водоканал» Яков Прокопчик и представитель организации «Евро Модуль» Павел Стальцов. Кроме этого, документы на конкурс подали Владимир Любарский, который занимает пост заместителя главы Карелии по внутренней политике, и Игорь Корсаков – заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-19 15:37:43
Израиль - самая лучшая страна в мире.
udo
2021-04-19 15:59:40
Вася, Занзибар, - подсказал кот, зашедший с другого ника.)) Вы там не жили и сравнить не можете.
zanoza
2021-04-19 15:16:36
Из известного юриста сделали авантюриста одной только несуразной опечаткой, а может так задумано? :)
udo
2021-04-19 15:36:45
zanoza, реклама, отлично сделано.))
Zim
2021-04-19 15:06:10
Если все давно посчитано и взвешено, то зачем и для кого этот цирк?
udo
2021-04-19 15:38:14
Zim, опять вопрос задал. Пора избрать наступательную тактику.))
udo
2021-04-19 14:52:28
Кадры решают всё. Так было раньше. А теперь деньги всё решают.((
Вася
2021-04-19 14:46:39
Экономический рост отрицательный, не мешало бы его остановить.
Вася
2021-04-19 14:32:42
Наши ближневосточные партнёры такие затейники
театральный критик
2021-04-19 14:31:22
Не бойтесь истерить ! - визжали агрекалчнутые интелехтуалы
карел
2021-04-19 14:07:35
Тьфу . Прочитал известный авантюрист в мэры . Хотя какая разница .
12345
2021-04-19 13:13:10
"И мы готовы взять на себя ответственность и добиться принятия мер, улучшающих состояние дорог и дорожного движения в Петрозаводске и других городах Карелии. " Так кто мешает озвучить предложения-то? Если они действительно есть. Или "это - другое"?
ромео
2021-04-19 13:01:02
с этим всё ясно, давай следующего
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