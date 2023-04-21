Возвращение прямых выборов мэров приведет к огромным расходам, считают в правительстве Карелии

Законопроекты карельской оппозиции о возращении прямых выборов глав местного самоуправления вызвали в парламенте республики острую полемику.

На заседании комитета Заксобрания Карелии по государственному строительству и местному самоуправлению 5 июля депутаты довольно долго спорили, являются ли законопроекты о возращении прямых выборов альтернативными друг другу или нет. В итоге представитель каждой из оппозиционных партий – «Яблока», КПРФ и «Справедливой России» – вынужден был объяснять коллегам из «Единой России», чем различаются три законодательные инициативы, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Примечательно, что принципиальных возражений против всенародного избрания глав местного самоуправления ни один из членов парламентского комитета не высказал. Однако представитель главы республики в Законодательном собрании Карелии Юрий Шабанов не преминул заметить, что возвращение прямых выборов глав местного самоуправления приведет к огромным бюджетным расходам.

«Выборы мэра Петрозаводска стоят денег. И немалых! – подчеркнул Шабанов. – Это 50 миллионов рублей примерно. Сумма, которую мне ЦИК (Центральная избирательная комиссия – прим. ред.) озвучил. Сегодня город функционирует, город работает, ну, разительные перемены по сравнению с тем, что было раньше».

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