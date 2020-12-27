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Известный бизнесмен Карелии Николай Макаров потребовал наказать блогера Степанова за оскорбления в соцсети

Новости. Политика
07:15, 28 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Прокуратура Карелии проводит проверку по заявлению бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Николая Макарова, который требует привлечь к ответственности блогера и также бывшего депутата Александра Степанова за оскорбления в соцсети.

Об этом сообщил Александр Степанов, которого вызвали для дачи пояснений в прокуратуру.

"Довыступался товарищ Степанов... Сейчас получил повестку в прокуратуру, которая "проводит проверку по обращению Макарова Николая Ивановича о привлечении Вас к административной ответственности по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ за высказывание оскорблений в его адрес в социальной сети "ВКонтакте", - написал Степанов на своих страницах.



 Как пояснил Степанов, он рад, что его бывший коллега по ЗС РК и один из самых богатых людей в Карелии читает его страницу.

В частности, Степанов рассказывает, что упоминал Макарова и его строительную фирму в двух публикациях. По словам блогера, первая касалась того, что на строительстве Белопорожской ГЭС весной произошло массовое заражение рабочих, во второй говорилось, что возведение детсада в Ильинском обойдется бюджету в полтора раза дороже первоначальной стоимости.


 Фото: строительная компания КСМ

По словам Степанова, он вызван в прокуратуру 31 декабря, где будет давать пояснения.

В прошлом созыве Законодательного собрания Карелии Николай Макаров представлял фракцию "Единая Россия", а Александр Степанов избирался от КПРФ, но позднее был исключен из партии.

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Комментарии

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2020-12-28 07:58:20
Повар Пу..на , через лояльные суды обложил Навального и соратников ,непосильными платами , типа за оскорбление . Здесь , что-то похожее. Отберут приставы у Степанова ,последнюю кожанку ,с революционными шароварами ...
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