Известный бизнесмен Карелии Николай Макаров потребовал наказать блогера Степанова за оскорбления в соцсети

Прокуратура Карелии проводит проверку по заявлению бизнесмена и экс-депутата Заксобрания Николая Макарова, который требует привлечь к ответственности блогера и также бывшего депутата Александра Степанова за оскорбления в соцсети.

Об этом сообщил Александр Степанов, которого вызвали для дачи пояснений в прокуратуру.

"Довыступался товарищ Степанов... Сейчас получил повестку в прокуратуру, которая "проводит проверку по обращению Макарова Николая Ивановича о привлечении Вас к административной ответственности по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ за высказывание оскорблений в его адрес в социальной сети "ВКонтакте", - написал Степанов на своих страницах.





Как пояснил Степанов, он рад, что его бывший коллега по ЗС РК и один из самых богатых людей в Карелии читает его страницу.

В частности, Степанов рассказывает, что упоминал Макарова и его строительную фирму в двух публикациях. По словам блогера, первая касалась того, что на строительстве Белопорожской ГЭС весной произошло массовое заражение рабочих, во второй говорилось, что возведение детсада в Ильинском обойдется бюджету в полтора раза дороже первоначальной стоимости.



Фото: строительная компания КСМ

По словам Степанова, он вызван в прокуратуру 31 декабря, где будет давать пояснения.

В прошлом созыве Законодательного собрания Карелии Николай Макаров представлял фракцию "Единая Россия", а Александр Степанов избирался от КПРФ, но позднее был исключен из партии.