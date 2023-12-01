Известный фотограф Карелии поблагодарил «Кино»

Фотограф Илья Тимин сходил в Петрозаводске на концерт группы «Кино» и поделился впечатлениями в соцсети.

Как написал Илья Тимин, мы в четырнадцать лет уже знаем все, что нам надо знать.



«Прошла целая вечность. А песни актуальность не потеряли. И что бесценно — и седые бородачи, и юные восьмиклассницы — все вместе поют то, что определило многих из нас. С тех юношеских лет, когда, если гитара за спиной — любая тусовка, в любом районе города, становилась своей на целый вечер и рождалась новая дружба. Благодаря тем песням, которые мы пели, поем и будем петь.



„Кино“ — спасибо! За все! За живой звук. За возможность ощутить, что время не ушло и все живы», — написал петрозаводчанин.



Напомним, концерт прошел 1 декабря в спортивном комплексе «Луми». Все фотографии художника - здесь.















