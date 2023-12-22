Известный карельский фотограф рассказал, как отметить поворот сезонов, если времена Йоля позади

Илья Тимин рассказал о своей традиции на самый короткий день в году.

Карельский фотограф Илья Тимин в личном профиле рассказал о своей традиции на самый короткий день в году. «Есть у нас традиция на самый короткий день. Времена Йоля остались давно позади, но отметить для себя поворот сезонов выездом на природу — обязательно», — написал он.

По его словам, это орошая разминка перед подвигами на выходных днях.

«А теперь курс на весну и лето! Солнышко повернулось!», — добавил Тимин.