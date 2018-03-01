Известный журналист предрек России негативные последствия за разрыв сотрудничества с ЕСПЧ

Возможное прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) негативно скажется на развитии российского общества.

Об этом сообщил журналист, член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, передает РБК.

"Если это соответствует действительности, то это очень плохо. Но сейчас можно поверить в очень многое, потому что отношения с западным сообществом, то есть c наиболее развитой частью мира, очень плохие. Может быть, под знаком того, что не нужно в наши дела соваться, мы сами с усами, такой вопрос и встанет на нервной почве. Тогда это приведет к еще большему отходу от столбовой дороги развития человечества, потому что мы не на Луне живем", — заявил Сванидзе.

О том, что в России обсуждается возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, сообщило 1 марта РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах. По словам источников, это решение будет принято, "если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована".

Денонсанция конвенции, к которой Россия присоединилась в 1998 году, будет означать прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод вступила в силу в 1953 году. Она была подписана всеми 47 странами — членами Совета Европы. В него, помимо стран ЕС, входят также Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Босния и Герцеговина и ряд других. Страны, подписавшие конвенцию, тем самым гарантируют защиту основных прав и свобод человека, таких как право на жизнь, свободу слова, образование, запрет пыток и так далее. Граждане и жители стран, входящих в Совет Европы, имеют право подавать жалобы в случае нарушения гарантированных прав в ЕСПЧ.

В 2017 году Россия оказалась на первом месте по числу нарушений прав человека, признанных ЕСПЧ. За год суд выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них касалась России. На втором месте по этому показателю — Турция, в число стран-лидеров по числу признанных нарушений прав человека вошли также Украина, Греция и Болгария.