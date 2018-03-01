Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
21:05, 01 Марта 2018

Известный журналист предрек России негативные последствия за разрыв сотрудничества с ЕСПЧ

По теме

ВИДЕО: Грудинин ушел из студии во время теледебатов, назвав их базаром
01.03.18 15:54
В ЦИК Карелии направлена жалоба на агитацию против одного из кандидатов в президенты
01.03.18 11:27
"И тут власть начала пугать" – как меняются взгляды кандидатов в президенты
28.02.18 14:54
Все новости
Загрузка...

Возможное прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) негативно скажется на развитии российского общества.

Об этом сообщил журналист, член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, передает РБК.

"Если это соответствует действительности, то это очень плохо. Но сейчас можно поверить в очень многое, потому что отношения с западным сообществом, то есть c наиболее развитой частью мира, очень плохие. Может быть, под знаком того, что не нужно в наши дела соваться, мы сами с усами, такой вопрос и встанет на нервной почве. Тогда это приведет к еще большему отходу от столбовой дороги развития человечества, потому что мы не на Луне живем", — заявил Сванидзе.

О том, что в России обсуждается возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека, сообщило 1 марта РИА Новости со ссылкой на источники в профильных ведомствах. По словам источников, это решение будет принято, "если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована".

Денонсанция конвенции, к которой Россия присоединилась в 1998 году, будет означать прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод вступила в силу в 1953 году. Она была подписана всеми 47 странами — членами Совета Европы. В него, помимо стран ЕС, входят также Россия, Украина, Азербайджан, Грузия, Босния и Герцеговина и ряд других. Страны, подписавшие конвенцию, тем самым гарантируют защиту основных прав и свобод человека, таких как право на жизнь, свободу слова, образование, запрет пыток и так далее. Граждане и жители стран, входящих в Совет Европы, имеют право подавать жалобы в случае нарушения гарантированных прав в ЕСПЧ.

В 2017 году Россия оказалась на первом месте по числу нарушений прав человека, признанных ЕСПЧ. За год суд выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них касалась России. На втором месте по этому показателю — Турция, в число стран-лидеров по числу признанных нарушений прав человека вошли также Украина, Греция и Болгария.

По теме

ВИДЕО: Грудинин ушел из студии во время теледебатов, назвав их базаром
01.03.18 15:54
В ЦИК Карелии направлена жалоба на агитацию против одного из кандидатов в президенты
01.03.18 11:27
"И тут власть начала пугать" – как меняются взгляды кандидатов в президенты
28.02.18 14:54
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-01 22:32:52
Не наш человек.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
26.02.2018, 13:16
"Мы живем как после войны"
26.02.2018, 19:10
Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
28.02.2018, 16:13
Обвиняемый во взятках Галкин приговорен к 12 годам колонии строгого режима

Аналитика

01.03.2018 15:55
Обществоведение
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 4
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 3
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 3
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке"
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»