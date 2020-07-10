"Столица на Онего" провела один день с социальными работниками - теми, кто заменяет одиноким семью, помогает пожилым и больным людям.

Валентина Ивановна Гречнева – соцработник на дому с 18-летним стажем. Обслуживает поселки в Пряжинском районе Карелии, где и сама живет. Каждый день в любую погоду она добирается до своих бабушек, которые находятся в разных деревнях, и привозит им все, что нужно, - продукты, воду, лекарства. Наматывает по 15-20 километров через лес и озеро. Летом ездит на велосипеде, зимой – на автобусе или попутным транспортом. Иногда даже пешком.

"Понимаете, они же меня ждут, и я не могу не прийти. Даже если погода плохая или в лесу медведь ходит. Потому что они расстроятся, и будут думать, что случилось, - рассказывает Валентина Ивановна. – В нашей работе без души, без сердца – нельзя. И мне самой светло и радостно, от того, что меня ждут, а наши бабушки и дедушки уверены, что социальные работники не подведут".

Валентина Гречнева – одна из сотрудниц подразделения государственного Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия, который организует работу соцслужб во всех районах.

В центре работает более 1000 человек, из них 532 – это соцработники, которые обслуживают одиноких и больных людей на дому.

Не все знают, что соцобслуживание в Карелии – это большая и развитая государственная сфера, которая помогает людям, в силу разных причин оказавшимся в тяжелом положении. И работают в ней неравнодушные люди, которые отзываются на человеческое горе искренней заботой и участием.

Эту работу нельзя измерить зарплатой. Потому что никакие деньги не являются эквивалентом отзывчивости и человечности. Эту работу сложно переоценить, потому что от ее выполнения во многом зависит жизнь каждого подопечного.

Читайте в материале "Родные люди", как соцработники занимаются с детьми, которые имеют серьезные заболевания: учат их держать ложку, застегивать пуговицы. Как помогают одиноким жить.