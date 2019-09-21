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Новости. Общество
14:58, 21 Сентября 2019
фото: Вести Карелии

"Я – не предатель": директор ДРСУ Юрий Гугалинский рассказал, как попал под уголовное дело

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Директор Кольского ДРСУ Юрий Гугалинский, за которого вступился глава Карелии Артур Парфенчиков, заявил, что пошел на соглашение со "Службой заказчика" ради спасения предприятия.

В конце августа 51-летнему генеральному директору ООО "Кольское ДРСУ" Юрию Гугалинскому Медвежьегорским отделом карельского Следкома предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 Уголовного кодекса – злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (срок по нему – до 10 лет лишения свободы).

По версии следствия, в конце декабря 2015 – январе 2016 года Юрий Гугалинский получил от генерального директора ООО "Служба заказчика" Сергея Салуева предложение о заключении фиктивного договора аренды спецтехники и автотранспорта. Предполагалось, что выполняющее работы по содержанию и ремонту дорог на территории Медвежьегорского, и частично – Кондопожского и Сегежского районов, Кольское ДРСУ (далее – Кольское управление), "оплачивало бы в адрес ООО "Служба заказчика" фактически не оказанные со стороны данного общества услуги по предоставлению в аренду спецтехники и автотранспорта".

Юрий Гугалинский принял это незаконное предложение, и за период с 21 декабря 2015-го до 30 апреля 2017 подписал со "Службой заказчика" несколько, по данным следствия, "мнимых и притворных сделок", чем причинил материальный ущерб Кольскому управлению более чем на 8,7 миллиона рублей".

Глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководителю Следственного комитета Карелии Евгению Швецу с просьбой рассмотреть возможность прекращения уголовного дела в отношении генерального директора Кольского ДРСУ Юрия Гугалинского.

"Не могу согласиться с доводами о том, что Гугалинский использовал свои полномочия вопреки законным интересам Кольского ДРСУ и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя", - говорится в письме Парфенчикова, сообщают "Вести Карелии".

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что уголовное преследование Юрия Гугалинского должно быть прекращено, так как "заключение со "Службой заказчика" договора на невыгодных для предприятия условиях было вынужденной мерой, направленной исключительно на сохранение ООО "Кольское ДРСУ", и личную выгоду Гугалинский не преследовал". 

Юрий Гугалинский, за которого вступился глава Карелии, руководит лучшим в республике дорожным предприятием, которое едва не пало жертвой так называемых "дорожных войн" в 2015-2016 годах, когда все ДРСУ вынуждали работать с компанией "Ремстройкомплект" и подведомственному ей ООО "Служба заказчика".

"У меня не могло быть и не было "корыстной и иной личной заинтересованности" в предоставлении "Службе заказчика" выгоды имущественного характера, а в поддержке их должностных лиц я не нуждался, - сказал Юрий Гугалинский. – Руководитель "Службы заказчика" не имел полномочий на мое увольнение с должности генерального директора, этого я не боялся и за свое кресло не держался. Я считал и продолжаю считать, что бросить свое предприятие в тяжелые для него времена с моей стороны было бы предательством".

Подробнее читайте в материале Светланы Лысенко "Вынужденное преступление?".

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