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«Я ничей. Я самостоятельный»: Любарский обозначил свою позицию на посту главы Петрозаводска

Новости. Политика
12:43, 14 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Назначенный сити-менеджером Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что намерен действовать самостоятельно при взаимодействии с бизнес-группами.

 

Об этом Владимир Любарский заявил журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он предоставлять преференции представителям бизнеса, в частности, строительной отрасли. Речь в вопросе шла о предпринимателях, ищущих выхода на личный контакт с высокопоставленными чиновниками для решения собственных вопросов.

«Я могу смело и ответственно, и честно всех заверить: я ничей. Я самостоятельный. Я в команде главы. И поэтому никаких „кривых“ историй вы не услышите и не увидите», — заявил Владимир Любарский.

Руководитель города отметил, что бизнес нуждается в поддержке и одновременно контроле со стороны органов власти.

«Пусть подходят все, но преференций не будет никому. Я абсолютно поддерживаю Артура Олеговича: с бизнесом нужно нянчиться тогда, когда он этого заслуживает, когда это необходимо в интересах дела. Другая сторона — его необходимо контролировать», — пояснил он.

Напомним, сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Толковый
2021-05-14 14:03:31
Такие заявления только улыбку вызывают!
Как говорят тигры про укротителя : "пожуем, увидим!"
Никита
2021-05-14 13:45:34
Ой ли , под крышей губернатора все храбры . Только без неё бегут со всех мест как крысы .
Leopol'd
2021-05-14 13:36:12
Начал с юмористического заявления. Неплохо!
Самуил
2021-05-14 13:43:08
Leopol'd, Володя нормальный чел. Помню его с 80-х по спортзальчику "Динамо" на Свердлова.
Off
2021-05-14 13:10:53
Пропал город . Очередная марионетка ..
Никита
2021-05-14 13:46:13
Off, тогда зачем и назначали ?
Juniper59
2021-05-14 12:58:13
Так всё-таки - ничей или в команде главы?
театральный критик
2021-05-14 12:54:27
либерасты трепещите ! :)
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