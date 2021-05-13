«Я ничей. Я самостоятельный»: Любарский обозначил свою позицию на посту главы Петрозаводска

Назначенный сити-менеджером Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что намерен действовать самостоятельно при взаимодействии с бизнес-группами.

Об этом Владимир Любарский заявил журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он предоставлять преференции представителям бизнеса, в частности, строительной отрасли. Речь в вопросе шла о предпринимателях, ищущих выхода на личный контакт с высокопоставленными чиновниками для решения собственных вопросов.

«Я могу смело и ответственно, и честно всех заверить: я ничей. Я самостоятельный. Я в команде главы. И поэтому никаких „кривых“ историй вы не услышите и не увидите», — заявил Владимир Любарский.

Руководитель города отметил, что бизнес нуждается в поддержке и одновременно контроле со стороны органов власти.

«Пусть подходят все, но преференций не будет никому. Я абсолютно поддерживаю Артура Олеговича: с бизнесом нужно нянчиться тогда, когда он этого заслуживает, когда это необходимо в интересах дела. Другая сторона — его необходимо контролировать», — пояснил он.

Напомним, сегодня состоялась церемония инаугурации главы Петрозаводского городского округа Владимира Любарского.