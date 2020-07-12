Мы провели один день с социальными работниками – теми, кто заменяет одиноким семью, помогает больным людям.

Отделение социальной реабилитации, которое занимается с детьми-инвалидами, работает на базе бывшего муниципального центра "Родник". Поскольку все подопечные центра – это дети с серьезными заболеваниями, которым требуется особая помощь, здесь большой штат сотрудников: 14 ребят обслуживают 18 социальных работников. Это отделение, куда детей привозят утром и отвозят домой вечером.

Дети, с которыми занимаются сотрудники центра, имеют множественные нарушения развития, практически все – колясочники. Из 14 ребят, которые сейчас посещают центр, только один умеет говорить. У многих проблемы с глотанием и приемом пищи, - они не могут самостоятельно кушать. Поэтому уход и занятия в центре требуют от социальных работников специальных знаний. Ну и, конечно, - особого человеческого отношения. Потому что никакими должностными обязанностями не измерить ту степень любви, которую они испытывают к своим маленьким и беспомощным подопечным.

"Я работаю с ребенком на полу, вместе с ним ползаю, - рассказывает Валерия Юшкевич, инструктор по адаптивной физкультуре. – Чтобы научить ребенка ходить, иногда целый город строю из модулей. Придумываю, как заинтересовать и добиться нужных движений. Поэтому научить чему-то ребенка можно только через игру".

Специалисты центра творят чудеса – благодаря их стараниям больные ребятишки начинают фокусировать взгляд, понимать обращенную к ним речь, кто-то учится держать ложку. В отделении у детей также проводятся индивидуальные занятия с логопедом, учителем-дефектологом, психологом, социальным педагогом и, конечно, мероприятия, в которых обязательно участвуют родители.

Особая гордость отделения – теплица, где сотрудники выращивают цветы и овощи. Некоторые воспитанники видят их впервые – могут рассмотреть и потрогать зеленый огурец или красный помидор. Так, их жизнь насыщается красками и эмоциями.

Подробнее о социальных работниках и их непростом труде – читайте в материале "Родные люди".