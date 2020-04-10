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"Я считаю, что там, на небесах, кто-то есть, и он решает, кому сколько жить"

Новости. Общество
14:00, 11 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Заведующий отделением нейрохирургии БСМП Петрозаводска Дмитрий Первунин о тяжелых травмах, новых технологиях и роли Всевышнего.

"Моей пациенткой была женщина старше 70-ти лет с черепно-мозговой травмой. Мы ее прооперировали. Женщина долго болела и в результате умерла от осложнений. Это тот случай, когда ты знаешь, что делать, делаешь то, что должен, но это не значит, что пациент поправится. У кого-то из молодых врачей умирают пациенты на втором году работы в клинике. У кого-то это происходит на первом месяце службы. Я считаю, что там, на небесах, кто-то есть, и он решает, кому сколько жить", - сказал Дмитрий Первунин.

"Ты должен понимать, что он там есть. Потому что он еще и за тобой следит", - добавил врач.

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