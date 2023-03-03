«Я стал инвалидом»: экс-чиновник, оправданный по делу о гибели детей на Сямозере, добился компенсации

Петрозаводский городской суд завершил рассмотрение иска бывшего руководителя Управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко о компенсации морального вреда за уголовное преследование.

Экс-чиновник требовал взыскать с органов власти 12 млн рублей за 6 лет незаконного уголовного преследования, во время которого он с июня 2016-го по апрель 2017 года находился под домашним арестом. Позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Она сохранялась в течение почти четырех лет.

«До уголовного дела я хоть и был болен, но не был инвалидом, после уголовного преследования я стал инвалидом!», — заявил Коваленко.

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