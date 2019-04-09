"Я убежден в обоснованности обвинения Дмитриева, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей"

Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.

Напомним, что 13 декабря 2016 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту производства гражданским активистом Юрием Дмитриевым фотосъемок обнаженной малолетней приемной дочери 2005 года рождения, в целях изготовления порнографических материалов. По результатам расследования Дмитриеву было предъявлено обвинение в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Однако, в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратным действиях и изготовлении детской порнографии. Он был признан виновным лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия. Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

В конце июня прошлого года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, его арестовал суд. В октябре судья Александр Мерков объединил уголовные дела Юрия Дмитриева в одно. По версии следствия, Дмитриев "совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери с 2012 по 2016 годы".

Между тем, - и об этом постоянно пишут СМИ, - в защиту неофициального руководителя карельского регионального отделения общественной организации "Мемориал" выступают даже правозащитники из других стран, не говоря уже о российских. Кое-кто даже называет Дмитриева "совестью нации".

С учетом этого "Столица на Онего" попросила опытного петрозаводского адвоката Игоря Перова, представляющего в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева, ответить на вопросы нашего издания.

"Я знаком с материалами уголовного дела и убежден в обоснованности обвинения, иначе не стал бы представлять интересы потерпевшей, - сказал Игорь Перов. - Убежденность для адвоката - главный критерий его успешной работы".

Полную версию интервью с Игорем Перовым, которое написала журналист Светлана Лысенко, читайте здесь.