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Ягодные компании Карелии показали свою продукцию на выставке в Шанхае

Новости. Экономика
18:00, 10 Ноября 2023
фото: © Минсельхоз Карелии / ВК

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China International Import Expo работает для компаний, желающих расширить свое присутствие на китайском рынке.

Компании из Карелии представляют свою ягодную продукцию на выставке China International Import Expo в Шанхае, сообщили в республиканском Минсельхозе. 

«Этот год стал особенным для российской экспозиции, которая увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Всего 64 компании решили представить свою продукцию на ведущей экспозиции, в рамках которой запланировано более 500 деловых встреч B2B с потенциальными партнерами», — говорится в сообщении. 

Компании «Ягоды Карелии» из Костомукши и «Карельское лето» из Кондопожского района прошли отбор и получили поддержку от российского экспортного центра.

«На выставке нельзя не заметить огромный интерес именно к нашей продукции, потому что мы… Барабанная дробь! Привезли первые образцы совершенно новых продуктов — джемов, смузи и концентрированных ягодных напитков без сахара! Абсолютно диетические продукты питания. Идеальны для тех, кто следит за здоровьем, но верит, что правильное питание — не помеха сладкой жизни!», — заявил руководитель компании «Карельское лето» Анатолий Рекунов.



Отметим, Шанхай является крупнейшим финансовым центром Китая, опережая Пекин и Гонконг, и одним из ведущих в Восточной Азии и мире - после Нью-Йорка, Лондона и Токио. 

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