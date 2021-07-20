«Мария Кеч» остановит движение на трассе «Кола»

На федеральной трассе полностью перекроют движение транспорта из-за разводки Ладожского моста, сообщили в Упрдоре «Северо-Запад».

В среду, 21 июля, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке яхты «Мария Кеч» с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.