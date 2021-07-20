Реклама
Прислать новость
Люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка в Карелии, спят вповалку вместе с собаками и кошками 11
Сегодня 09:14
Бывший замминистра образования Карелии Наталья Кармазина стала заместителем главы Петрозаводска 6
Сегодня 09:49
Ремонтника электросетей убило током в городе Карелии 27
Сегодня 06:40
«Мы умоляли о помощи» 3
Сегодня 07:48

«Мария Кеч» остановит движение на трассе «Кола»

Новости. Общество
18:40, 20 Июля 2021
фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе полностью перекроют движение транспорта из-за разводки Ладожского моста, сообщили в Упрдоре «Северо-Запад».

В среду, 21 июля, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 15:00 до 15:45 для прохода вниз по реке яхты «Мария Кеч» с максимальным высотным габаритом 23 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

Сегодня 13:01
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 от «Клиники на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Люди и монументы
Сегодня 12:54
«Мы умоляли о помощи» 3
Сегодня 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 3
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»